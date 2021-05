Xiaomi ogłosiło rekordowe wyniki finansowe. Przychody i zysk za I kwartał 2021 r. są najlepsze w historii chińskiej spółki

Xiaomi zanotowało wzrost na rynku smartfonów premium. W pierwszym kwartale 2021 roku globalna sprzedaż smartfonów Xiaomi w cenie detalicznej równej lub wyższej niż 3000 RMB w Chinach kontynentalnych oraz 300 euro lub równowartości tej kwoty na rynkach zagranicznych przekroczyła 4 miliony sztuk. Ponadto, zgodnie z danymi innych firm, udział Xiaomi w rynku smartfonów w cenie od 4000 RMB do 6000 RMB w Chinach kontynentalnych wzrósł do 16,1 proc. w pierwszym kwartale 2021 roku z 5,5 proc. w pierwszym kwartale 2020 roku.

Według danych firm zewnętrznych, udział Xiaomi w rynku smartfonów online w Chinach kontynentalnych wzrósł do 38,0 proc. w pierwszym kwartale 2021 roku z 18,5 proc. w Q1 2020 roku. W międzyczasie Xiaomi zwiększyło również swoją obecność w sprzedaży detalicznej offline w Chinach kontynentalnych. Na dzień 30 kwietnia 2021 roku liczba sklepów detalicznych Xiaomi przekroczyła 5500, co oznacza wzrost o ponad 2300 sklepów w porównaniu z danymi z 31 grudnia 2020 roku.

W Q1 2021 roku globalna sprzedaż inteligentnych telewizorów Xiaomi osiągnęła poziom 2,6 miliona sztuk. Według All View Cloud (AVC), dostawy telewizorów firmy zajęły pierwsze miejsce w Chinach kontynentalnych dziewiąty kwartał z rzędu i utrzymały się w pierwszej piątce na świecie. Według AVC, telewizory Xiaomi i Redmi nadal zajmowały pierwsze miejsce pod względem wielkości sprzedaży detalicznej na rynku modeli o przekątnej powyżej 70 cali w Chinach kontynentalnych, z udziałem w rynku wynoszącym 29,0 proc., ponieważ wielkość sprzedaży detalicznej wzrosła o ponad 160 proc. rok do roku.

W pierwszym kwartale 2021 r. podstawowa strategia Grupy „Smartphone x AIoT” okazała się skuteczna. Segment produktów IoT i lifestyle odnotował dobre wyniki, a przychody wzrosły o 40,5 proc. rok do roku do 18,2 mld RMB.

Segment IoT i produktów z ekosystemu Xiaomi również kontynuował swój szybki wzrost na rynkach zagranicznych. Przychody z tych produktów na rynkach zagranicznych wzrosły w kwartale o 81,1 proc. w ujęciu rok do roku. Hulajnogi elektryczne, oczyszczacze powietrza, Mi Box i inne produkty cieszyły się dużą popularnością. Na 31 marca 2021 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) na platformie AIoT osiągnęła 351,1 miliona sztuk. Liczba użytkowników z pięcioma lub więcej urządzeniami podłączonymi do naszej platformy AIoT (z wyłączeniem smartfonów i laptopów) osiągnęła 6,8 mln, co stanowi wzrost o 48,9 proc. rok do roku.

Wzrosty na rynkach europejskich

W pierwszym kwartale 2021 r. przychody Xiaomi z rynków zagranicznych wzrosły o 50,6 proc. rok do roku do 37,4 mld RMB. Udział rynkowy w pierwszym kwartale dał Xiaomi miejsce w pierwszej piątce firm produkujących smartfony pod względem dostaw w 62 krajach i regionach na świecie, a w 12 krajach i regionach był numerem 1. Xiaomi poprawiło swoją pozycję na kluczowych rynkach. Według Canalys, w pierwszym kwartale 2021 roku firma po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dwójce w Europie po wzroście sprzedaży smartfonów o 85,1 proc. rok do roku, co pozwoliło nam utrzymać udział w rynku na poziomie 22,7 proc..