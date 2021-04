Xiaomi wprowadza do Polski inteligentne telewizory serii Mi TV P1, które działają z systemem Android TV. Znamy ich specyfikację

Motorola zaprezentowała najszybszy model z serii Moto G – Moto G100 z platformą Ready For. Producent wprowadza też na rynek tańszą Moto G50

Motorola pokazała nowy smartfon – Moto G100. To pierwsze urządzenie serii z procesorem Qualcomm Snapdragon linii 800. Smartfon działa z nową platformą Motoroli Ready For. Umożliwia ona wyświetlanie gier na ekranie telewizora lub monitora, prowadzenie rozmów wideo przy użyciu zaawansowanych funkcji czy pracę wielozadaniową. Do sprzedaży wchodzi też Moto G50.