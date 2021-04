Xiaomi wprowadza na polski rynek cztery warianty smartfonu Mi 11 – z flagowym Mi 11 Ultra, Smart Band 6 oraz Mi Smart Projector 2 Pro. Ceny

Xiaomi wprowadza na polski rynek cztery smartfony serii Mi 11, wraz z flagowym Mi 11 Ultra, nową opaskę Mi Smart Band 6 oraz Mi Smart Projector 2 Pro. Poznaliśmy polskie ceny, a producent zapowiada także promocje.

Podczas marcowego wydarzenia pod nazwą Xiaomi Mega Launch, chiński producent zaprezentował nowe urządzenia. Podczas światowej premiery zobaczyliśmy nowe smartfony – Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G, nową wersję popularnego trackera fitness – Mi Smart Band 6 oraz Mi Smart Projector 2 Pro. Teraz te urządzenia wchodzą na polski rynek. Znamy ceny. Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G – dostępność i ceny Flagowy Mi 11 Ultra wchodzi na polski rynek w wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, w kolorze czarnym. Smartfon będzie dostępny od 29 kwietnia w sklepach Xiaomi, w sieciach handlowych, a także u operatorów. Cena Mi 11 Ultra to 5699 złotych. Sprzedaż Mi 11i rozpocznie się 14 maja. Smartfon będzie oferowany w trzech kolorach: srebrnym, białym i czarnym, a na rynek trafi w dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM i 128 GB ROM oraz 8 GB RAM i 256 GB ROM. Cena Mi 11i w wersji 8/128 GB to 2799 zł, cena Mi 11i z 8/256 GB – 2999 zł. W przypadku Mi 11i Xiaomi wprowadza promocję – do zamówionego w przedsprzedaży między 7 a 13 maja smartfonu otrzymać można smartwatch Mi Watch za złotówkę.

Regularna sprzedaż Mi 11 Lite 5G zaplanowana jest od 7 maja. Dostępne kolory: zielony, czarny i żółty. Tak jak w przypadku Mi 11i, są dwie wersje – z 6 GB RAM i 128 GB ROM oraz 8 GB RAM i 128 GB ROM. Ile kosztuje Mi 11 Lite 5G? Model z 6/128 GB kosztuje 1899 zł, a z 8/128 GB – 1999 zł, Jak informuje producent, do każdego smartfonu Mi 11 Lite 5G zamówionego w przedsprzedaży między 29 kwietnia a 6 maja, można dostać za złotówkę nową opaskę Mi Smart Band 6. W tej ofercie smartfon jest jednak dostępny tylko w kolorze czarnym. A co z Mi 11 Lite? Sprzedaż rozpocznie się 1 maja, a smartfon będzie kosztował 1399 zł (model z 6 GB RAM i 64 GB ROM) i 1499 zł (6 GB RAM i 128 GB ROM). Dostępne kolory to niebieski, różowy i czarny. Smartfony Mi 11 Lite zamówione w dniu premiery, 29 kwietnia, będą miały niższe ceny przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów. To odpowiednio 1199 zł i 1299 zł – tylko dla wersji w kolorze czarnym.

Mi Smart Band 6, Mi Smart Projector 2 Pro – dostępność i ceny Sprzedaż nowej wersji popularnej opaski (w kolorze czarnym) rozpocznie się 1 maja. Cena Mi Smart Band 6 to 219 złotych. Od godz. 10.40 w dniu oficjalnej premiery, 29 kwietnia, do północy 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, Mi Smart Band 6 będzie można zamówić za 179 zł. Z kolei sprzedaż Mi Smart Projectora 2 Pro ruszy 29 kwietnia. Jego cena to 4199 złotych. (źródło: Xiaomi)

