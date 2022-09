XIII Bieg Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego wyruszył z Katowic do Warszawy. Zobaczcie zdjęcia

Biegacze wyruszyli o godzinie 7.45 sprzed kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, a do grobu ks. Jerzego Popiełuszki planowo mają dotrzeć w środę ok. 17.15. Pielgrzymka odbywa się na zasadzie sztafety biegowej. Odcinek od Janek do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki pielgrzymi pobiegną zwartą grupą.

Trasa biegowej pielgrzymki liczy ponad 300 kilometrów. Uczestnicy upamiętniają w ten sposób ofiary stanu wojennego i pacyfikację kopalni Wujek, w trakcie której zginęło dziewięciu górników protestujących i strajkujących przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Pomysłodawcą jest knurowski radny Marian Gruszka.

Zobaczcie zdjęcia ze startu XIII Biegu Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego w Katowicach.