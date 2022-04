XIV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Największa tego typu impreza w Europie Centralnej przeszła do historii.

Samorząd

W sesjach samorządowych omawiano kierunki zmian w ustawodawstwie i ich wpływ na nowe ramy działania samorządu terytorialnego. Dyskutowano o możliwościach inwestycyjnych w ujęciu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Całą sesję poświęcono zagadnieniom rewitalizacji polskich miast i gmin. Regułom definiowania przestrzeni, by była jak najbardziej przyjazna mieszkańcom i odwiedzającym. Czy wreszcie oczekiwaniom najemców i inwestorów w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje. Wśród dzisiejszych sesji poświęconych samorządom, jedna z nich szczególnie dotyczyła mieszkańców. Mowa o panelu poświęconym gospodarowaniu odpadami. To właśnie tutaj przedsiębiorcy, włodarze miast i naukowcy zajmujący się tą dziedziną dyskutowali o dotyczącej nas wszystkich przyszłości. Gospodarka w obiegu zamkniętym puka do naszych drzwi. Jaki ma to związek z segregacją odpadów i jaki będzie to miało wpływ na ceny ich odbioru okaże się niebawem.