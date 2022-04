XIV Europejski Kongres Gospodarczy z nową energią w obliczu zmian i w niebiesko-żółtych barwach

O wyjątkowości 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego zdecydowały długo oczekiwany powrót do spotkań w tradycyjnej formule oraz idące w ślad za tym frekwencja uczestników i ranga gości, którzy przyjęli zaproszenie do grona kongresowych panelistów. Organizator Kongresu, Grupa PTWP, gościł w Katowicach przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech i Litwy, mocną reprezentację ministrów i wiceministrów polskiego rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele oraz samorządowców, biznesmenów, naukowców i ekspertów.

– Przez trzy dni kongresowych spotkań uczestnicy zgodnie podkreślali ogromną potrzebę i wagę dyskusji na żywo, której nie da się zastąpić rozmowami przez telefon czy online. To, co dało się zauważyć, to dobra energia towarzysząca pierwszemu Kongresowi po osłabieniu i oswojeniu pandemii, ale też zorientowanie na działanie, tak charakterystyczne dla biznesu i przedsiębiorczości. Europejski Kongres Gospodarczy od lat daje przestrzeń do wypracowywania konkretnych rozwiązań i projektów, dbamy o to, żeby nasi goście wyjeżdżali stąd z poczuciem sprawczości i zaangażowania w najbardziej aktualne tematy i problemy, z jakimi mierzy się świat – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator i inicjator Kongresu.