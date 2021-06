XIX Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Wiemarskiego w Koszęcinie. Zapisz się do udziału

Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku 17-23 lata, otwartych na kontakty i wymianę doświadczeń z rówieśnikami z Polski, Niemiec i Francji. Wymagana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego i francuskiego). Poszukiwane są osoby cechujące się komunikatywnością i gotowością do współpracy oraz wysoką motywacją do działania, posiadające doświadczenie w aktywności społecznej, zainteresowane tematem spotkania oraz tematyką europejską i wielokulturowością.

W trakcie trwania Szczytu Młodzieży uczestnicy biorą udział w warsztatach tematycznych, debatach samorządowo-pozarządowych czy spotkaniach z przedstawicielami władz politycznych.

Zgłoszenia można dokonać przez formularz TUTAJ Zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca br.

Więcej informacji na www.haus.pl i u menedżerki projektu, Małgorzaty Jonczy-Adamskiej, e-mail: [email protected], tel. 797 465 999.

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest jedną z form tej współpracy, która skupia się na zacieśnianiu międzynarodowych więzi poprzez integrację młodych ludzi z regionów objętych porozumieniem. Każdego roku w spotkaniach bierze udział po 15 uczestników z każdego kraju: Polski, Niemiec i Francji. Spotkania organizowane są od 2001 roku, po kolei w poszczególnych regionach.

Regionalny Trójkąt Weimarski jest porozumieniem między Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią w Niemczech oraz Hauts-de-France we Francji. Współpraca ma na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.