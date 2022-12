"X-Men. Punkty zwrotne – Masakra mutantów". Wyjątkowo brutalna opowieść o braku tolerancji

"X-Men. Punkty zwrotne – Masakra mutantów". Tak wyglądałby świat bez tolerancji

"X-Men. Punkty zwrotne – Masakra mutantów" to album, w którym znajdziemy opowieści, których autorami są legendarni twórcy tacy jak Chris Claremont, Louise Simonson, Walter Simonson, John Romita Jr., Sal Buscema czy Barry Windsor-Smith.

Album zawiera zeszyty „Uncanny X-Men” #210–214, „X-Factor” #9–11, „New Mutants” #46, „Thor” #373–374, „Power Pack” #27 i „Daredevil” #238. Wszystkie koncentrują się wokół tematów masakry mutantów. Ale co ciekawe jest ona widziana nie tylko przez samych mutantów, ale i innych superbohaterów.

"Masakra mutantów" dotyczy tragicznego losu tajemniczych Morloków, którzy żyją głęboko pod Manhattanem. To mutanci, którzy wybrali życie z dala od ludzi i swoich krewniaków z powierzchni. Z racji swojej izolacji nie są dla nikogo problemem.

Ktoś jednak pragnie ich śmierci, i to tak bardzo, że wynajmuje zawodowych zabójców, by zeszli do kanałów i zmasakrowali ich niewinnych mieszkańców. Wkrótce w podziemnym labiryncie dochodzi do straszliwej rzezi i nawet X-Men, którzy śpieszą Morlokom na ratunek, mogą okazać się bezsilni wobec okrucieństwa morderców… a potem wobec wspomnienia masakry, które będzie ich nawiedzać przez kolejne tygodnie. Czy kiedykolwiek podniosą się po tym, co ujrzą w mrocznych tunelach pod Manhattanem?