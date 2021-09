"X-Men. X-Terminacja" [RECENZJA] Mutanci muszą stawić czoło Ahabowi. Co kryje się za polowaniem na młodych mutantów?

X-Men to jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup superbohaterów. Zdradzę, że to moja ulubiona grupa, bo wychowywałem się na wydaniach TM-Semic, a saga o Phoenix do dzisiaj pozostaje jednym z najlepszych komiksów, jakie przeczytałem i to nie tylko z nostalgii.

Większość historii X-Men to opowieści o trudnej sztuce tolerancji, ludzkich relacjach i o zaakceptowaniu odmienności innego człowieka. To nie przypadek, bo X-Men mieli być narzędziem do walki m.in. z rasizmem. Poszczególni mutanci pochodzili z różnych krajów, aby podkreślić ich odmienność, co miało również ukryty cel komercyjny - fani komiksów z poszczególnych państw zyskiwali własnych bohaterów.

To bardzo ważna tematyka i dobrze, że takie komiksy wciąż powstają i do dzisiaj poruszają najważniejsze kwestie. Ale jako fan superbohaterskich komiksów z wielką przyjemnością czytam komiksy o X-Menach, w których najważniejsza jest fabuła, konflikt między mutantami czy ciekawa intryga, a problemy społeczne schodzą na drugi plan. Przecież każdy z nas chce czasem odpocząć od trosk życia codziennego.