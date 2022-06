XVI edycja Festiwalu Śląskie Smaki już jutro. W programie koncerty oraz pokazy kulinarne Remigiusza Rączki i Pascala Brodnickiego Marcin Śliwa

W trakcie festiwalu miłośnicy tradycyjnej śląskiej kuchni zaprezentują swoje dania i produkty rywalizując przy tym o Złoty, Srebrny lub Brązowy Fartuch w kategoriach: amatorzy, szkoły gastronomiczne i profesjonaliści. Śląskie Smaki Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Festiwal Śląskie Smaki to nie tylko szansa, aby spróbować najlepszych regionalnych potraw w ich lokalnych odmianach, ale także okazja do świetnej zabawy. O dobre nastroje uczestników zadbają m.in. Krzysztof Respondek z programem muzyczno-kabaretowym, muzyczne trio Frele oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Na imprezie tradycyjnie nie zabraknie kulinarnych zmagań amatorów, szkół gastronomicznych i profesjonalistów, którzy staną do rywalizacji o nagrodę Złoty Fartuch. Kolejna, XVI edycja popularnego wydarzenia, odbędzie się jutro, w niedzielę 19 czerwca w Arenie Zabrze.