XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza pod Jasną Górą. Są nowoczesne maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane i wiele stoisk ogrodniczych

Pogoda na jesień: deszcze i mgły. A kiedy będzie babie lato?

Pogoda na jesień 2020. Prognoza długoterminowa na wrzesień, październik i listopad. Wrzesień to taki dziwny miesiąc – choć jego dwie pierwsze dekady to wciąż lato, w meteorologii zaliczany jest do jesiennych miesięcy – wraz z październikiem i listopadem. W tym roku wrzesień zapow...