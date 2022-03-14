Як не піддатися психологічному саморуйнуванню? Jak nie ulec psychologicznej autodestrukcji?

Тривога та переживання у відповідь на загрозу життю та здоров’ю – це нормальна фізіологічна реакція. Але надмірна тривожність вже може призвести до психічних розладів, тому необхідно відслідковувати свої емоції та намагатись вберегти себе від такого стану. Але як це зробити?

Інформаційна атака, як стверджують психологи, є найбільш травматична в ситуації воєнної загрози. Тому не сидіть постійно в телефоні. Встановіть для себе обмеження – читайте новини не частіше ніж раз на годину. За цей час ситуація глобально не зміниться, а ви зможете зберегти спокій. Також варто не забувати і про інформаційну гігієну. Довіряйте офіційним джерелам! Памятайте, від інформації можна постраждати більше , ніж від перебування безпосередньо в зоні воєнних дій.

Допомогти у боротьбі зі стресом можуть також такі, здавалося б примітивні речі як достатня кількість сну (7-8 годин), здорове харчування та фізична активність. Продовжуйте жити, виконуйте повсякденні справи, не сидіть на місці і не чекайте чогось! Ці базові речі допоможуть залишатися в гармонії з собою.