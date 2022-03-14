Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Як прокласти дорогу у світле майбутнє? Jak zbudować drogę do szczęśliwej przyszłości?

Kateryna Yakovleva
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Сьогодні суспільство України переживає страшну війну. Війну, яка розділила наше життя на «до» і «після». Як би не було важко змиритися з цією думкою, але вже ніколи не буде як раніше… Доки наші відважні захисники ведуть запеклі бої на фронті щоб зберегти цілісність країни, мирне населення може зробити великий вклад в українську економіку, яка зараз також переживає важкі часи. Навіть будучи у своїй домівці, або ж проживаючи в безпеці за кордоном, ми можемо допомогти! Важливий кожен крок!

Війна вже показала нам, що таке справжній «нетворкінг». За рахунок нашої згуртованості, ми за декілька днів змогли створити цілу чітко організовану систему надання гуманітарної допомоги. Наші готелі приймають біженців, ресторани безкоштовно їх годують. Улюблені бренди передають свою продукцію людям, які цього потребують, або ж шиють не одяг, а бронежилети. Школи, спортзали та інші великі приміщення перетворились у тимчасові прихистки. Після війни нам варто зберегти цю чудову тенденцію партнерства та розширити її на економічному рівні! Об’єднуватись, створювати колаборації з єдиною метою – укріплення та розвиток української економіки.

Важливо, як ніколи, в цей час підтримувати українських виробників. Зробити це дуже просто – купуйте українське! Чим більше українських товарів буде у нашому холодильнику, українських програм у комп’ютерах та смартфонах, українських брендів в гардеробі – тим більше українських цінностей буде в наших серцях та свідомості! Наш народ неймовірно талановитий та працьовитий. Прийшов час вмикати на повну ресурс та поширювати і монетизувати наші вміння. Купуючи українське, та виготовляючи тут те, що будуть купувати за кордоном – ми робимо великий крок до розбудови та відновлення економіки країни.

Психологічний, духовний, інтелектуальний та фінансовий розвиток – це ключ до екологічного прогресу. Сьогодні ми бачимо стійкість та непохитність народного духу, величезну підтримку на різних рівнях. Саме це допомагає нам перемагати! Громадяни України свідомі та людяні, і саме ці риси виступають гарантом нашої свободи. Але лише саморозвиток кожного з нас в подальшому виростає у розвиток економіки країни. Народ – це сума індивідуумів, що створює суспільство. Державу створює кожна окрема людина, і тому це в першу чергу наша відповідальність перед собою!

Важкі часи – це не на завжди! Нам довелось відчути, що таке війна. Проте ми впевнено прямуємо до перемоги і нас чекають великі зміни. Зміни, які зроблять нас сильнішими прогресивнішими та згуртованішими. Зміни, які мають забезпечити краще життя нам та нашим дітям. У цьому полягає головна ціль! В Україні найсміливіші чоловіки, наймилосердніші жінки та найбільш незламний народ! Разом ми потужний двигун, який може створити процвітаючу економіку. Лише тоді всі жертви та втрати будуть виправдані, якщо після такого болючого досвіду наша держава ще впевненіше стане на ноги!

Kateryna Yakovleva

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