Як заспокоїти народ? Ілюзії російської влади стосовно економіки (Jak uspokoić ludzi? Złudzenia rosyjskiego rządu na temat gospodarki)

«Автогіганти не припинили, а тільки призупинили діяльність в Росії. Різні компанії назвали різні терміни призупинення», «Пройде кілька місяців, і ми будемо свідками такого камінг-аута – всі будуть повертатися і каятися, говорити, що були введені в оману…», «Ситуація в російській економіці стабілізується. Наша країна витримала безпрецедентний натиск західних санкцій», - такі та інші гучні слова можна почути від російських ЗМІ та експертів. Та поки все це виглядає лише як видавання бажаного за реальне. За останніми підрахунками Єльської школи менеджменту, добровільно припинили свою діяльність на території РФ понад 750 іноземних компаній. Звичайно є й такі, які продовжують свою роботу без змін. Серед них – сербські авіалінії Air Serbia та мережа французьких супермаркетів Auchan. Та чи врятує це економіку РФ – навряд чи…

«Наше – навіть краще зарубіжного», - ще одна вірусна фраза в російському суспільстві. А поняття «імпортозаміщення» зараз можна почути з кожної діри. З початком виходу з країни іноземних виробників і товарів російські ЗМІ переконують глядачів, що тепер все розпочнуть робити власноруч і вийде, навіть, краще. Скільки часу знадобиться для того щоб замістити все, що Захід перестав постачати в РФ – федеральні ЗМІ не уточнюють. Тим паче, за словами спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, на даний момент в Росії на вітчизняному обладнані не виробляють навіть цвяхи, не говорячи вже про щось більш технологічне. Яскравий приклад – російський автопром. В країні фактично зупинилось виробництво автомобілів з автоматичною коробкою передач. Все тому, що навіть для російських авто їх збирали із іноземних деталей.

Далі переконують й у тому, що не буде жодних перебоїв у постачанні ліків. Проте нова реальність у Росії показує зовсім протилежне. Так звані перебої вже розпочались і це найчастіше звичайні препарати, які раніше постачали з-за кордону. А якщо мова йде про вітчизняних виробників, то щодо їхньої продукції виникають певні сумніви, в першу чергу пов’язані із якістю. Наприклад, більшість російських лікарень та лабораторій не поспішають купувати російські аналоги зарубіжного обладнання.

Oficjalnych informacji o rzeczywistym stanie gospodarki Rosji jest coraz mniej. Rosja nie publikuje już informacji o długu publicznym, eksporcie i imporcie oraz wydobyciu ropy. Dzięki tym wszystkim działaniom Kreml jest w stanie malować pozytywny obraz w oczach obywateli.

Kateryna Yakovleva

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