Yass! Festival w Cieszynie. Na terenie Browaru Zamkowego Cieszyn wystąpią Brodka, Zawiałow, Król, Kwiat Jabłoni

Yass! Festival to zupełnie nowy format – wielowymiarowy festiwal inny niż wszystko, co znaliśmy do tej pory - tak o rozpoczynającym się w piątek 10 września wydarzeniu mówią jego organizatorzy.

W piątek i sobotę (10 i 11 września)w Cieszynie w niezwykłej przestrzeni zabytkowego Browaru Zamkowego Cieszyn, odbędzie się Yass! Festival. Na trzech specjalnie przygotowanych scenach wystąpią znakomici artyści m.in. Aiko, Brodka, Daria Zawiałow, Król, Tymon Tymański, Kwiat Jabłoni, Noon oraz formacja Wczasy.