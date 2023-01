Young Leosia chwali się chłopakiem. Fani piszą o złamanych sercach, a artystka pracuje nad debiutanckim albumem

Young Leosia z chłopakiem - co na to fani?

Sara Leokadia Sudoł, znana publiczności jako Young Leosia, przebyła długą drogę do sukcesu. Zaczynając jako DJ-ka występująca pod szyldem wytwórni Żabsona, Internaziomali, konsekwentnie dążyła do statusu nowej ikony polskiej muzyki rozrywkowej solowymi singlami. Viralowe „Szklanki", wypuszczone w okresie pandemii, okazały się kluczem do szerszej popularności. Dzięki temu udało jej się wydać pierwszą EP-kę pt. „Hulanki" - to jednak, jak zapowiada, był dopiero początek.

Jej ruchy śledzą tysiące ludzi, nic więc dziwnego, że na widok ostatniego posta na Instagramie artystki niejednej osobie stanęło serce. Young Leosia pokazała się na nim bowiem ze swoim chłopakiem. O partnerze Sary wiemy tylko to, jak wygląda, to jednak wystarczy fanom, aby wprost wyrażać swoje rozczarowanie - ich ulubienica w końcu okazała się nie być singielką...