Yulia i Solomia, dwie ukraińskie studentki śląskich uczelni mówią o najtrudniejszym poranku w ich życiu. Komentują sytuację na Ukrainie

– Ogólnie jak idę spać, to wyłączam telefon oraz wszystkie wiadomości, żeby móc się spokojnie wyspać. Dzisiaj mój sen trwał bardzo długo i nawet czuję wyrzuty sumienia z tego powodu. Budzę się rano, widzę mnóstwo wiadomości – nawet od ludzi, z którymi nie miałam kontaktu od pięciu lat – ale nie zwracałam na to szczególnej uwagi. Jednak w końcu zobaczyłam wiadomości, że coś się jednak dzieje i to u nas, w zachodniej części kraju. Najgorsze, co było dla mnie, to kiedy budzę się rano i widzę wiadomość od mamy: „Yulia u nas jest wojna, nie wracaj do domu”. A miałam właśnie tam pojechać i nie wiedziałam, co powiedzieć. Miałam łzy w czach, strasznie się martwiłam o swoich bliskich, bo wszyscy tam są – mówi Yulia, studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim.