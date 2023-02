Z kamienicy w Chorzowie na auto spadła część dachu! To kolejny raz, gdy z kamienicy sypią się cegły! Mateusz Czajka

3 i 2 lutego z chorzowskich kamienic spadły cegły. To jednak nie odosobnione zdarzenie. Choć w czwartek 2 lutego nic się nie stało, to 3 lutego cegła spadła na samochód zaparkowany na wewnętrznym podwórku. Jak informuje oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, dziedziniec był wyłączony z użytkowania. W tle problemów chorzowskich kamienic są m.in. problemy związane z trudnym do ustalenia stanem własnościowym i zarządzaniem.