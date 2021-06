Z kasy parafii św. Jacka w Bytomiu zniknął milion złotych? Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Zakres projektu obejmował prace remontowe i konserwatorskie wnętrza kościoła górnego, w tym ścian, sklepienia, stropów, posadzki, instalacji elektrycznych, montaż kraty kutej, ław oraz organów umożliwiające jego wykorzystanie do działalności społecznej i kulturalnej.

Chodzi o projekt adaptacji wydzielonych powierzchni kościoła św. Jacka w Bytomiu w celu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu oraz przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia, jak również stworzenie nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Parafia starała się o 7,9 milionów złotych unijnej dotacji na ten cel.

W lutym tego roku Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła postępowanie w sprawie przywłaszczonego mienia w okresie od lipca 2017 roku do czerwca 2019 roku. To właśnie w tym czasie z konta parafii św. Jacka przy ul. Matejki w Bytomiu zniknęło nieco ponad milion złotych. Oprócz tego prokuratura bada, czy podrobiono dokumenty, jakie zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, gdy parafia starała się o unijne dofinansowanie.

O unijne dofinansowanie starał się ówczesny proboszcz parafii św. Jacka, ks. Tadeusz Paluch, który w 2019 roku został przeniesiony do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi (powiat gliwicki). Ksiądz Paluch zarządzał parafią przez 15 lat. W lipcu 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wpłynął projekt: "Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu". Projekt został zatwierdzony przez urzędników, a w 2018 roku ks. Tadeusz Paluch i Wojciech Saługa, który w tym czasie był marszałkiem województwa, podpisali umowę w tej sprawie. Kościół św. Jacka został wyremontowany, a projekt rozliczony.

- Sprawa dotyczy przywłaszczenia pieniędzy. Sprawdzamy także, czy doszło do przedłożenia nieprawdziwych dokumentów. Jesteśmy na początku postępowania. Przesłuchujemy świadków i gromadzimy materiał dowodowy - dodaje prokurator Zwada - Dybek.

- Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu i przekazaniu dokumentów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jest to postępowanie w sprawie - informuje prokurator Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

- Aktualnie projekt jest zakończony i rozliczony. Zakończenie nastąpiło w 2020 roku. W lutym Prokuratura Okręgowa w Katowicach zawiadomiła instytucję zarządzającą (za zarządzanie programem regionalnym odpowiada zarząd województwa - red.) o wszczęciu śledztwa ze względu na podejrzenie m.in. podrobienia dokumentów - mówi Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W marcu i w maju tego roku Komenda Miejska Policji w Bytomiu, a konkretnie jej wydział do walki z przestępczością gospodarczą, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o przekazanie oryginałów dokumentacji projektu ze względu na podejrzenia, że mogło dojść do fałszerstwa. Dokumenty zostały w całości przekazane policji w Bytomiu.