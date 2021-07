Z Mariny Gliwice na szerokie wody. Nie spróbowaliście jeszcze? Popłyńcie w rejs Kanałem Gliwickim. To świetna przygoda

Z Mariny Gliwice na Kanał Gliwicki. Ta trasa może zachwycić

Rejs po Kanale Gliwickim to gwarancja przygody na wyciągnięcie ręki. Śluzowanie dostarcza emocji, a przyroda na trasie rejsu zachwyca. Start? W porcie w Gliwicach. W Marinie Gliwice rozpocznie się Wasza przygoda.

Z Gliwic w świat drogą wodną? Kanałem do Odry, a nią do Szczecina i do Bałtyku? A może na europejską eskapadę: do Berlina, Marsylii? Zacznijmy od rejsu po wodach Kanału Gliwickiego, coraz czystszych, o czym zaświadcza obecność pięknego wodnego ptactwa i - wędkarzy. Po drodze - emocje śluzowania na wyremontowanych, okazałych śluzach Kanału Gliwickiego, które same w sobie są perełkami. Wypływamy z Mariny Gliwice. To już dziesiąty sezon.