Z Mysłowic zniknęło już ponad 1000 ton niebezpiecznych odpadów. A to nawet nie połowa. Wywóz odpadów z miasta przebiega sprawnie

30 czerwca prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odwiedził składowisko odpadów na Brzezince. Tego dnia z Mysłowic wyjechała kolejna tura odpadów. Jednocześnie z wysypiska wywieziono już ponad 1000 ton. Od poniedziałku do piątku wywożone jest od około 17 do około 23 ton (w zależności od wielkości i ciężaru pojemników i ich ułożenia) odpadów. Do wywiezienia pozostało jeszcze około 7 tysięcy ton.