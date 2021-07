Z placu budowy KTW II znikają najwyższe żurawie. Najwyższy budynek Katowic gotowy, czas na prace we wnętrzu. Kiedy otwarcie? Dorota Niećko

Najwyższy żuraw ma 165 metrów. Niższy - 149. To najwyższe żurawie Katowic. Latem 2021 zaczyna się ich demontaż - najpierw, w lipcu - dźwigu od strony ronda, a w sierpniu - od strony NOSPR. To znaczy, że najwyższy budynek Katowic, KTW II, inwestycja firmy TDJ Estate, jest gotowy. Teraz trwają prace we wnętrzach. A na ostatnim, 31. piętrze trwa montaż agregatów i maszyn chłodniczych. Oddanie do użytku w 2022 roku.