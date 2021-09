Z powodu tych chorób najczęściej idziemy na zwolnienie lekarskie. Przez COVID spędziliśmy na L4 1,5 mln dni. Oto dane ZUS za I kwartał 2021

Z danych ZUS wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku ubezpieczeni Polacy spędzili na L4 łącznie 61 mln 768 tys. 458 dni. Lekarze wystawili w tym czasie 5 mln 176 tys. 22 zaświadczenia. To o ponad milion mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to sanepid odnotowywał dopiero pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych policzył liczbę absencji chorobowych w I kwartale 2021 roku, a także podsumował, które jednostki chorobowe lekarze wpisywali najczęściej do zaświadczeń.

O 7 tys. 612 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła liczba L4 wystawianych z powodu epizodów depresyjnych. Za to drastycznie spadła liczba zaświadczeń wypisywanych z powodu grypy. Z 4 tys. 367 do... 22. Przy czym należy zaznaczyć, że chodzi tu o przypadki wywołane zidentyfikowanym wirusem.