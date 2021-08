Z Raciborza do Afrika Korps. Willibald Borowietz, jednooki generał Wehrmachtu ze Śląska Tomasz Borówka

Generał Willibald Borowietz jako pokomendny marszałka Rommla dowodził jedną z dywizji pancernych Afrika Korps

Podczas II wojny światowej Ślązak z wcielonego do III Rzeszy województwa śląskiego i zaliczony do III grupy Volkslisty (a takich było najwięcej) nie mógł liczyć na jakąś zawrotną karierę w Wehrmachcie i dosłownie żaden jej nie zrobił. Inaczej jednak rzecz się miała w przypadku Ślązaków ze „Starej Rzeszy”, Reichsdeutschów identyfikujących się z Niemcami z racji rodzinnego wychowania, kultury i wykształcenia, których słowiańskie nieraz nazwisko stanowiło jedyny relikt innego niż niemiecki rodowodu. Dla nich służba w niemieckich siłach zbrojnych była czymś naturalnym, a dla wyróżniających się w tej służbie wrota do wojskowej kariery stały otworem. Jednym z takich Ślązaków był Willibald Borowietz. Jednak służba w armii Hitlera kosztowała go bardzo drogo.