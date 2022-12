Z Tarnowskich Gór do ,,Sanatorium Miłości”. Poznajcie Ewę i oceńcie, jakie ma szanse w nowej edycji programu AMA

Piąty sezon popularnego show ,,Sanatorium Miłości” zbliża się wielkimi krokami. Wśród 12 seniorów, którzy będą tam szukać swojej wielkiej miłości jest długowłosa blondynka z Tarnowskich Gór. To jedyna reprezentantka województwa śląskiego w programie. Czy Ewa ,,z marszu” zaskarbi sobie sympatię telewidzów i pozostałych uczestników show - tak jak zrobił to siemianowiczanin Piotr Hubert w czwartej edycji? To okaże się już niebawem. Tymczasem sprawdziliśmy, jacy mężczyźni podobają się tarnogórzance.