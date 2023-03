Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista wyjątków jest całkiem długa. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Wiedzieliście?

Dlaczego nie trzeba spowiadać się ze wszystkich grzechów?

Wiele osób nie jest tego świadoma, ale grzechy powszednie gładzi akt pokuty na początku mszy św. i inne akty pokuty, pobożne słuchanie Słowa Bożego, samo przyjęcie Komunii św., modlitwa, uczynki miłości, akt żalu, jak również to wszystko co gładzi grzechy śmiertelne. Podczas mszy św. trzykrotnie dostępujemy odpuszczenia grzechów lekkich. Przez co nie musimy już spowiadać się z nich podczas spowiedzi świętej. O czym nie trzeba mówić księdzu w konfesjonale?