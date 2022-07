Z Wimbledonu do Bytomia. Ponad milion złotych w puli Esvelo 96. Narodowych Mistrzostw Polski w Tenisie. Mercedesy czekają

- Bardzo cieszę się, że będziemy mogli w Bytomiu obserwować najlepsze nasze zawodniczki i zawodników oraz że tak wrosła pula nagród - mówił wiceprezes PZT Dariusz Łukaszewski. - Gdy dwa lata temu pula z bodajże 40 tys. złotych zwiększyła się do 250 tys. było to wielkie „wow”. Kiedy rok temu z 250 tys. wzrosła do 750 tys., to zastanawialiśmy się „co dalej”. I mamy ten rok i ponad milion w puli nagród. Wielki szacunek dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili.

Przemysław Stasiak, członek zarządu Mercedes-Benz BMG Goworowski przekazał kluczyki do głównych nagród mistrzostw, a zapytany o cenę samochodów eksponowanych na kortach odparł: - Wszystko zależy od konfiguracji pojazdu… Może zostawmy odpowiedź na to pytanie na koniec turnieju. W podstawowej wersji tych modeli ceny rozpoczynają się od koło 180 tys. złotych.