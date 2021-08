Za dwa lata mieszkańcy Orzesza i Rybnika do Autostrady A1 dojadą drogą równą jak stół

Droga wojewódzka numer 925 aż od Rudy Śląskiej do granic Rybnika doczeka się w końcu przebudowy. To jedna z newralgicznych tras łączących Rybnik, Orzesze, gminę Czerwionka-Leszczyny a węzłem autostrady A1. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu jest zatłoczona niemniej niż niejedna trasa w centrum Katowic.

Co ważne, w ramach tej inwestycji przebudowane będzie także newralgiczne skrzyżowanie we wsi Bełk (gmina Czerwionka-Leszczyny). To sól w oku okolicznych mieszkańców, kierowców, na którym co rusz dochodzi do kolizji i wypadków. Ostatni dramat wydarzył się w tym miejscu dwa tygodnie temu. Na skrzyżowaniu zginął rowerzysta z Rudy Śląskiej.