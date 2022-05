Za nami wielki finał konkursu Miss Polonia. Daniela Szewczyk z Żor znalazła się w finałowej "dziesiątce"

Najpiękniejsze walczyły o koronę

W piątek, 27 maja, finalistki konkursu Miss Polonia spotkały się w hali sportowo-widowiskowej OSiR we Włocławku, by wziąć udział w ostatecznej rywalizacji o bursztynową koronę najpiękniejszej. Ta trafiła do Krystyny Sokołowskiej, reprezentującej Białystok. To ona przejęła koronę Miss Polonia z rąk Natalii Gryglewskiej. I wicemiss została Karolina Malina, zaś II wicemiss Julia Baryga.