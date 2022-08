Zabawki z PRL-u. W dawnych latach rządziły niemal w każdym domu. Pamiętacie? Zobaczcie archiwalne zdjęcia naszych zabawek dzieciństwa

Zabawki dawnych lat! W PRL-u rządziły niemal w każdym domu. Pamiętacie?

Czego potrzebują dzieci bez względu na czasy, w których się wychowywały? Czegoś co odciągnie ich uwagę i zajmie na jakiś czas. Tak było również z zabawkami w czasach PRL-u. Nie ważne, że te zabawki były jakby mniej kolorowe, grały jakby bardziej tandetnie i nie posiadały tylu gadżetów, co zabawki teraz. Były ulubionymi i ukochanymi rzeczami maluchów.

Zauważalna była jedna różnica: blaszane, plastikowe lub drewniane zabawki były szanowane, bo kiedy takowa się popsuła, jedyne na co można było liczyć to zdolności taty w naprawianiu inaczej trafiała do kosza.

Popularnością wśród dzieci cieszyły się blaszane bączki, które się nakręcało tłokiem u góry, tak aby bączek kręcił się w kółko, kotki - harmonijki wydające dźwięki, kudłate pluszaki, wśród chłopców rządzące do dzisiaj resoraki, a wśród dziewczynek furorę robiły czarne laleczki, z którymi się nie rozstawały. A wy... Co pamiętacie z dziecięcych lat?