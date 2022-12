"Zabierz dziecko, niech nie widzi". 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Ryszard wyglądał, jakby spał. Jego żona Krystyna nie mogła uwierzyć, że go zabili, bo nie widziała ani rany, ani krwi; zmarły miał twarz spokojną, nie ściągniętą bólem czy strachem. Więc jak? Objęła go i czule, jakby był dzieckiem, które upadło, sprawdzała, co mu zrobili. Którędy weszła śmierć? Ktoś się pochylił i powiedział: – Kula trafiła w jedno ucho, wypadła drugim. Przeszła przez głowę na wylot. Dlatego nie ma śladu. Wycelowane idealnie.

13 grudnia – pierwszy dzień stanu wojennego. W poniedziałek 14 grudnia Ryszard Gzik wyszedł na nocną zmianę. Dostał kanapki i pocałunek od żony, jak zwykle. Może tę chwilę Krystyna Gzik powinna jakoś inaczej wspominać, ale opowiadała, jak było. Córka już spała, a żonie nawet nie przemknęło przez myśl, że widzi go w domu po raz ostatni. On też nic szczególnego nie powiedział, zimno było wtedy jak diabli, poprawił kurtkę, nie uśmiechało mu się wychodzić, ale poszedł.