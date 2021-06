Żabka i Freshmarket nieczynne w niedzielę? Rząd chce uszczelnić zakaz handlu. Koniec z placówkami pocztowymi?

Na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić. Nieoficjalnie mówi się, że projekt zmian może trafić do Sejmu jeszcze w czerwcu bieżącego roku.

Do niedzielnego zakazu handlu odniósł się również Janusz Śniadek na łamach "Rzeczpospolitej". Przyznał on, że jest konieczne zaostrzenie przepisów.

Jak ktoś ma market handlowy, to niech nie mówi, że jest pocztą, bo to jest ewidentne obejście przepisów prawa. - tłumaczył Mosiński.

Żabka i Freshmarket to sklepy, które w umiejętny sposób poradziły sobie z zakazem handlu w niedziele. Korzystają z furtki w postaci statusu placówki pocztowej. Tym samym, klienci mogą korzystać m.in. z tych sklepów w niedziele niehandlowe.

Mosiński tłumaczył również, że zakaz handlu niedziele to ukłon w stronę pracowników, którzy zamiast pracować zyskali czas wolny dla swoich rodzin i bliskich. Polityk zauważył również, że w niedzielę za sklepową kasą może stanąć właściciel sklepu.

Zakaz handlu w niedziele. Rząd zamknie wszystkie sklepy?

Przypomnijmy, że zakaz handlu w niedziele został wprowadzony w Polsce w 2018 roku. Działanie rządu wywołało wiele emocji, jednak sukcesywnie z roku na rok liczba niedziel handlowych maleje.

Branża handlowa co jakiś czas postuluje konieczność zmian, jednak póki co rząd ze swoich planów się nie wycofuje, a Polacy swoje zakupowe zwyczaje przenieśli m.in. do strefy online, gdzie coraz chętniej robią zakupy, także te związane z artykułami spożywczymi. Wpływ na robienie zakupów również miał wybuch epidemii koronawirusa w Polsce.