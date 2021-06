Zabójca 11-letniego Sebastiana. Wstrząsające wyznania pierwszej ofiary Tomasza M.: Zaczął mi robić zdjęcia i kazał mi się rozebrać od naga

Dawid miał 11 lat, gdy został uprowadzony sprzed sklepu w Siemianowicach Śląskich. Tomasz M. zabrał go do swojego salonu optycznego, który mieści się w samym centrum Sosnowca i zrobił chłopcu nagie zdjęcia. Dwa tygodnie po zabójstwie 11-letniego Sebastiana z Katowic, Dawid opowiedział reporterowi programu "Uwaga" TVN wstrząsającą historię sprzed 13 lat.

Przyznał się do morderstwa chłopca z Katowic. "Czy powinienem go nazywać synem?"

- To nie było duże pomieszczenie. Miał jedną wolną przestrzeń, gdzie mnie postawił. Zaczął mi robić zdjęcia i kazał rozebrać się do naga. Powiedziałem, że nie dam rady - mówi dorosły dziś Dawid, o wydarzeniach sprzed 13 lat w programie "Uwaga" TVN.

Dorosły już dzisiaj Dawid, opowiada jak został uprowadzony przez Tomasza M., gdy dojechali do salonu optycznego, zabójca 11-letniego Sebastiana, zaprowadził Dawida za ladę, gdzie znajdowało się przejście przez zaplecze do pomieszczenia w piwnicy, w którym znajdowały się lampy oświetleniowe i sprzęt fotograficzny.

W tym czasie Tomasz M., schylił się. Chłopiec widział w tym szanse na ucieczkę.

- Wykorzystałem jego chwilę nieuwagi i zacząłem uciekać stamtąd - dodaje. Gdy dobiegł do drzwi, zorientował się, że są zamknięte. Tam złapał go Tomasz M. i wniósł ponownie do piwnicy. Po tym jak optyk zrobił mu zdjęcia, odwiózł Dawida na miejsce z którego go uprowadził w Siemianowicach Śląskich.