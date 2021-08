Zabójstwo 11-letniego Sebastiana. Tomasz M. przyznał się 7 razy, że zabił chłopca. Prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie aresztu Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Tomasz M. siedem razy przyznał się do zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. Przyznałam się do zbrodni podczas każdego przesłuchania. Wziął także udział w eksperymencie procesowym, podczas którego bardzo dokładnie opisywał, krok po kroku co wydarzyło się pod koniec maja. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, złożyła wniosek do sądu o przedłużenie aresztu tymczasowego podejrzanemu, o kolejne trzy miesiące.