Zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Do kiedy Tomasz M. pozostanie w areszcie? Upływa miesiąc od wstrząsającej tragedii Olga Krzyżyk Patryk Osadnik Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Tomasza M. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym udręczeniem. Sprawa morderstwa 11-letniego Sebastiana wstrząsnęła całą Polskę. Mężczyzna porwał chłopca z placu zabaw. Wciągnął go do samochodu i zabrał ze sobą. Jak tłumaczył potem policji - pomylił Sebastiana z dziewczynką. Tomasz M. zabił chłopca, gdy ten przyznał, że będzie musiał opowiedzieć o wszystkim mamie. Mężczyzna nie chciał zostać rozpoznany. Policjantom opowiedział ze szczegółami, jak zabił chłopca i gdzie następnie chciał ukryć jego ciało, aby nigdy nie zostało znalezione. Tomasz M. wcześniej był już karany za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Do kiedy mężczyzna będzie w areszcie?