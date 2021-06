Zabójstwo w Pszowie? Zwłoki na nieużytkach przy ulicy Miarki. Trwa śledztwo, zatrzymano trzy osoby

Zabójstwo w Pszowie? Zwłoki przy ulicy Miarki. Trzy osoby zatrzymane

To nie była spokojna noc w Pszowie. We wtorek (8.06) późnym wieczorem na nieużytkach w pobliżu ulicy Karola Miarki natrafiono na zwłoki mężczyzny. Na miejscu natychmiast pojawiły się policyjne radiowozy, straż pożarna oświetliła teren. Do późnych godzin służby pracowało na miejscu.