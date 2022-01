Zabrzańska restauracja zaprasza „wolnych ludzi". Właścicielom zarzucono nakłanianie do łamania obostrzeń

Wspomniana treść wzbudziła dość duże oburzenie w sieci. Niektórzy internauci zaczęli zarzucać właścicielom restauracji, że nakłaniają oni do łamania obostrzeń pandemicznych.

- Drodzy Goście, nikogo nie nakłaniamy do łamania obostrzeń, ani do nie noszenia maseczek. Każdy jest wolny, ma wolną wolę, własne zdanie i może myśleć i robić co chce. Ale już parę razy apelowaliśmy o to aby maseczek nie zostawiać na stołach, w doniczkach, na wieszakach, nie robić z nich oprawy do świeczników, topić w toalecie. Towarzyszą nam przez dzień, tydzień (w zależności od częstotliwości zmieniania, prania) i jest na nich wszystko to co przez ten okres wydychamy, wykichamy, wykaszlemy... Zajmując miejsce i tak je ściągacie, a schowane przed wejściem do restauracji uchroni przed odruchowym pozostawieniem „gdziekolwiek " - tłumaczą się właściciele restauracji w mediach społecznościowych.