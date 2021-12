Zabrze. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Górnicy z kopalni Wujek odznaczeni medalami „Pro Patria” i „Pro Bono Polaniae”

Wszystko, co się działo było improwizacją

Psychoza strachu na kopalni KWK „Wujek”

– Ostatnie godziny były już bardzo nerwowe – opowiada Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników Poległych 16 grudnia na Kopalni Wujek. – Milicja wraz z wojskiem parokrotnie przejeżdżała pod murami kopalni, wytwarzając psychozę strachu. To było w nocy, nad ranem parokrotnie po to, żeby ten strach był jeszcze bardziej widoczny na kopalni. Był. Faktycznie nie wiedzieliśmy co się wydarzy, zwłaszcza po informacjach, które docierały z innych zakładów pracy. Bito ludzi. Na kopalni Staszic górnicy zostali pobici, nawet ci, którzy byli tylko w pracy. Czekaliśmy na przebieg w bardzo mocnym zdenerwowaniu, ale również w takim skupieniu, że my się po prostu na kopalni bić nie damy – wspomina.