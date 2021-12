Zabrze. Giełda płyt winylowych – kilkanaście tysięcy czarnych krążków w CH Platan

Fonograf, magnetofon i walkman na kasety, discman na płyty, odtwarzacz plików w formacie mp3, iPod – na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstało wiele urządzeń oraz nośników służących do odsłuchiwania ulubionej muzyki.

Obecnie prym wiodą serwisy streamingowe dostępne na urządzeniach mobilnych czy w smart TV. Od kilku lat spore grono miłośników dobrych brzmień wraca sentymentalnie do przeszłości, sięgając najczęściej po płyty winylowe. Do czarnych krążków przekonują się także młodzi melomanii, którzy doceniają analogiczne brzmienia, bez cyfrowej obróbki.

– Giełda Płyt Winylowych w CH Platan to kolejne tego typu wydarzenie, które odbędzie się w przestrzeni jednego z naszych centrum handlowych – mówi Ewelina Nowak-Olszowiec, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle. I jak dodaje – Z każdym kolejnym widzimy, że zainteresowanie winylami jest coraz większe. Tyczy się to wszystkich Polaków – od tych najmłodszych, którzy notabene dopiero zapoznają się z nimi, aż po tych najstarszych, którzy na gramofonie się wychowali. Dlatego z przyjemnością zapraszamy miłośników dobrej muzyki i czarnych płyt tym razem do CH Platan w Zabrzu.