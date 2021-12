Zabrze ma nowe logo. Zaprojektowano je z okazji 100-lecia. Autorem jest prof. Marian Oslislo

W poniedziałek, 6 grudnia, w Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego odbyła się konferencja prasowa dotycząca prezentacji logotypu przygotowanego z okazji obchodów setnej rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich.

- Zabrze jest bardzo interesującym miastem z trudną i długą historią. Oczywiście, stulecie nadania praw miejskich to zaledwie mały fragment historii tej ziemi, o której można by długo opowiadać. Najpierw była to największa wieś w Europie. Podobnie jak większość ziem na śląsku, tu były tereny rolnicze. Później, przez odkrycie węgla, ten obszar pięknie się rozwinął. Dziś, gdy mówimy o Zabrzu, myślimy o mieście medycyny, nauki, turystyki postindustrialnej, kultury, sportu, nowoczesnych technologii, ale przecież jeszcze nie tak dawno Zabrze było ośrodkiem przemysłowym - tłumaczyła, podczas konferencji, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.