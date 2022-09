Zabrze. Powstają kolejne mieszkania. Na budynku przy ul. Żeromskiego zawieszono symboliczną wiechę. Kiedy wprowadzą się tu lokatorzy?

Zabrze – powstają kolejne mieszkania

Na budynku przy ul. Żeromskiego 45 w Zabrzu została zawieszona symboliczna wiecha. Ta tradycja budowlana polega na umieszczeniu w górnej części wznoszonego budynku wieńca przystrojonego kolorowymi wstęgami. Wieniec jest wieszany na znak zakończenia ważnego etapu budowy. W przypadku zabrzańskiego obiektu było to doprowadzenie go do stanu surowego zamkniętego.