Zabrze: w Biskupicach powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zaplanowano spotkanie z mieszkańcami dzielnicy

- PSZOK jest to punkt, do którego mieszkańcy bez dodatkowych opłat, mogą dostarczać wysegregowane odpady komunalne takie jak: gabaryty, plastik, szkło i papier. Utworzony punkt nie będzie powodował jakichkolwiek uciążliwości, gdyż dostarczane przez mieszkańców odpady nie są w nim przetwarzane, a jedynie chwilowo magazynowane i na bieżąco przekazywane do instalacji specjalizujących się ich zagospodarowywaniem. Ponadto zbierane odpady będą zabezpieczone w specjalistycznych kontenerach – poinformował Wydział Ekologii UM Zabrze.

Ponadto, mieszkańcy nie muszą bać się także wzmożonego ruchu na drodze do PSZOK-u. Wydział Ekologii nie planuje ciągłego ruchu pojazdów ciężkich, które będą odbierać odpady, a jedynie wyznaczenie do tego odpowiednich okresów.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma być zlokalizowany w rejonie ulic Bytomskiej oraz Szybu Franciszek. Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu w ramach inwestycji to około 9000 m2. Realizację projektu zaplanowano z kolei na lata 2020-2023. Planowany koszt budowy PSZOK-u to ok. 5 mln z całą infrastrukturą drogową i sieciową.

Jak poinformowały nas władze Zabrza, planowane było spotkanie z mieszkańcami Biskupic w sprawie tej inwestycji, jednak pandemia koronawirusa uniemożliwiła zorganizowanie go we wcześniejszym terminie. Nie oznacza to, że do spotkania jednak nie dojdzie. Wciąż planowane jest jego zorganizowanie, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.