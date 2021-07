Zabrze. W centrum handlowym M1 trwa zbiórka dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 10 Olga Krzyżyk

W M1 Zabrze trwa zbiórka dla podopiecznych domu dziecka. Można przynieść coś do jedzenia, do pieczenia ciast, ale też odzież, sprzęt sportowy, książki, gry planszowe, kosmetyki i zabawki. Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 10 w Zabrzu. To ostatni dzień zbiórki, która trwa w terminie 2-7 lipca.