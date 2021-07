Zabrze. Wyjątkowa i niepowtarzalna strefa Carnall naziemnej części Sztolni Królowa Luiza, jest już czynna Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Strefa Carnall - nazwana tak od charakterystycznego szybu górującego nad całością, będącego częścią historycznej Kopalni Królowa Luiza. To zespół zabytkowych, powierzchniowych zabudowań kopalnianych z przełomu XIX i XX wieku, należących do kompleksu Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Te poprzemysłowe budynki były rewitalizowane na przestrzeni minionych lat, a część z nich stopniowo oddawana do użytku. W piątek 2 lipca miejsce to zostało udostępnione zwiedzającym.