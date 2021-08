Zabytkowy familok w Rybniku do remontu. Koszt całej inwestycji to blisko 9 mln złotych. Drogo?

Wzmacniana będzie konstrukcja budynku, stropy piwnicy i poddasza. Ponadto w familoku zainstalowana zostanie gazowa pompa ciepła. W ramach prac wykonane będą instalacje: gazowa, elektryczna, fotowoltaiczna, odgromowa i ostrzegawcza – pożarowa. Prowadzące do budynku schody zewnętrzne zostaną przebudowane. Wewnątrz budynku przy Przemysłowej zamontowane zostaną moduły mieszkaniowe. W takiej samej technologii budowano już w Rybniku gmach - to budynek kamienicy przy ulicy Chrobrego. I tak samo jak w przypadku budynku przy Chrobrego, także i tym razem, będzie drogo. Przyjmując, że remont pochłonie ok 9 mln złotych, to oznacza, że na każde z 10 mieszkań wydać trzeba będzie około 900 tysięcy złotych. Ale koszty to wynik tego, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Zburzyć go nie można, a remont kosztuje krocie. - Miasto uzyskało zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie tam wszelkich prac remontowych - zaznaczają urzędnicy.