Zabytkowy ratusz Hajduk Wielkich w Chorzowie Batorym jest remontowany. Zyskał nowy dach

Wymiana dachu była konieczna, aby nie dopuścić do dalszej degradacji obiektu. Gdy obiekt był przez lata w prywatnych rękach to budynek niszczał. Odpadający tynk i wybite szyby w oknach mówią same za siebie. Po wielu latach starań miastu udało się przejąć zabytkowy obiekt przy ul. Ratuszowej. Wcześniej przez prawie 20 lat gmach znajdował się rękach prywatnych. Miasto Chorzów jest właścicielem dawnego ratusza w Chorzowie Batorym od 2018 rok