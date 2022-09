Zadbaj o serce, czyli pierwsze urodziny Oddziału Kardiologicznego Szpitala Żywiec

– Wyzwania związane z pandemią koronawirusa skomplikowały organizację pracy ośrodków opieki zdrowotnej na całym świecie. Dla nas, nowo rozwijającego się oddziału, był to jednak pretekst, by podejść do problemu konstruktywnie. Od początku działalności wdrożyliśmy najwyższy reżim sanitarny i rozwiązania organizacyjno-administracyjne, które w trudnym czasie pomagały nam jeszcze skuteczniej chronić zdrowie naszych pacjentów oraz naszego personelu. Dodatkowo władze ośrodka inwestowały w zakupy nowoczesnego sprzętu i technologii, które pomagają nam leczyć pacjentów: precyzyjnie, bezpiecznie i skutecznie – mówi dr n. med. Marcin Dębiński, ordynator Oddziału Kardiologicznego Szpitala Żywiec. Dodaje, że statystyki są tym bardziej satysfakcjonujące, gdy weźmie się od uwagę, że pierwszy rok działalności oddziału przypadł właśnie na okres pandemii COVID-19.

Jedyny taki ośrodek w regionie

Żywiecki Szpital był długo oczekiwanym podmiotem leczniczym, który został oficjalnie uruchomiony 24 września 2020 r. Jego Oddział Kardiologiczny stanowi jeden z najnowocześniejszych pełnoprofilowych oddziałów w południowej Polsce, zapewnia pacjentom ze schorzeniami serca i naczyń kompleksową opiekę kardiologiczną.