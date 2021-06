Zadyma na konferencji przed galą Marcina Najmana. MMA VIP-2 w Częstochowie już budzi gorące emocje. Sprawdź kartę walk

Zadyma na konferencji przed galą Marcina Najmana

Atmosfera przed galą MMA VIP-2 organizowaną przez Marcina Najmana w Częstochowie staje się coraz gorętsza.

W czasie konferencji prasowej doszło do ostrej wymiany zdań między uczestnikami. Nie powinno to nikogo dziwić, wszak sportowi emocje towarzyszą od zawsze. Częstochowianin Sebastian Tronina dał swojemu rywalowi snickersa, co Oliwierowi Detalierowi Gajewskiemu wyraźnie się nie spodobało. Poleciała butelka z piwem i interweniować musiała ochrona.