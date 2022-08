Zadziwiający Śląsk: architektoniczne koszmarki i regionalne perełki, które wywołują kontrowersje. Co znalazło się na liście? Sprawdź

Posiadamy tutaj wiele krain o zróżnicowanej historii i niejednolitym poczuciu tożsamości. Co to znaczy? Zupełnie inaczej swoje pochodzenie rozumieją mieszkańcy Śląska Opolskiego, inaczej – okolic Cieszyna, Raciborza czy Gliwic. To również powód zróżnicowanej architektury Śląska, bo i na jej kształt mają wpływ lokalne uwarunkowania, tradycje, wpływy i historia. Dlatego obiekty, które pokazujemy w galerii powyżej różnią się między sobą, a taka różnorodność dodaje każdemu z tych budynków wyjątkowości!

Nietypowe budynki na Śląsku.

Jeśli w nich mieszkamy, to narzekamy. Że beton, ściany krzywe, że akustyka i słychać, co sąsiad robi w łazience. Że latem żar nie do wytrzymania. Że mieszkania niczym klitki. Jak to bloki, budowane w PRL.