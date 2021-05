Zaginął 11-letni Sebastian Hrabia z Katowic. Nie wrócił z placu zabaw do domu. Policja rozpoczęła poszukiwania

Zaginął 11-letni Sebastian Hrabia z Katowic. Policja prosi o pomoc!

Katowiccy policjanci rozpoczęli poszukiwania 11-letniego Sebastiana Hrabi, który 22 maja nie wrócił do domu.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, chłopiec wyszedł na plac zabaw. Do domu miał wrócić o godz.19, ale wysłał sms-a do swojej mamy z prośbą o przesunięciu powrotu na 19:30. 11-latek otrzymał zgodę na późniejszy powrót, jednak do domu ostatecznie nie wrócił i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego: